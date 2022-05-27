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Турецкие танки замечены в районе сирийского Манбиджа

Турецкий конвой с 56 танками и системами залпового огня замечен у сирийского Манбиджа

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турецкий конвой, в составе которого не менее 56 танков, 11 ракетных систем залпового огня (РСЗО) и десятки грузовиков с личным составом и боеприпасами, был замечен в районе города Манбидж в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как отмечает канал, Вооруженные силы Турции планируют начать операцию против курдских военизированных формирований для создания «зоны безопасности».

26 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна, вероятно, будет вынуждена провести новую операцию в Сирии в случае возрастания угрозы на ее приграничной территории. Министр заметил, что США и Россия обещали сократить присутствие террористических организаций на турецко-сирийской границе на глубине до 30 километров от границы Турции, но не сдержали слово.

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Ранее лидер турецкой оппозиционной Партии благополучия Темель Карамоллаоглу обвинил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в развязывании войны в Сирии. По его словам, из-за этого Сирия «превратилась в кровавую баню».

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Алина Гончарова
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