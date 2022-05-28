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Выборы нового лидера ЛДПР назвали фикцией

Экс-депутат Госдумы Шерин назвал фикцией выборы нового лидера ЛДПР

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Проведенное на внеочередном 34 съезде ЛДПР тайное голосование, благодаря которому был избран новый лидер партии, — фикция, поскольку в бюллетенях для голосования изначально было отпечатано имя лишь одного кандидата. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Александр Шерин, который также хотел выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя партии. О подробностях скандала сообщает URA.RU.

«Типографский бюллетень с единственным кандидатом был отпечатан изначально. Все знали, что делегаты проголосуют за то, чтобы внести в бюллетень только одну кандидатуру», — заявил Шерин, критикуя результаты голосования.

При этом указывается, что в партии слова Шерина якобы серьезно не воспринимают.

Накануне, 27 мая, стало известно, что на 34 съезде ЛДПР, впервые прошедшем без основателя и бессменного руководителя партии, по итогам тайного голосования единогласно новым лидером был избран Леонид Слуцкий. Его кандидатуру поддержали 86 делегатов от 85 региональных отделений. Уточнялось, что на должность председателя партии хотел также выдвинуться член высшего совета партии, экс-депутат Госдумы Александр Шерин, но против проголосовали 86 из 87 делегатов съезда, после чего он покинул зал заседаний.

Впервые Леонид Слуцкий стал депутатом Госдумы в 1999 году по списку объединения «Блок Жириновского». В 2003 году был переизбран по списку ЛДПР, а потом переизбирался еще четыре раза: в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Является главой комитета Госдумы по международным делам, председателем правления «Российского фонда мира». После смерти Владимира Жириновского его избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Он имеет степень доктора экономических наук.

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Варвара Кошечкина
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