Слуцкий избран новым лидером ЛДПР после смерти Жириновского

Леонид Слуцкий избран лидером ЛДПР на внеочередном съезде партии

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР. Такое решение принято на внеочередном XXXIV съезде партии, сообщает ТАСС в пятницу, 27 мая.

Внеочередной съезд партии был назначен после смерти предыдущего лидера политического объединения Владимира Жириновского.

Новый лидер политического объединения заявил, что стратегия ЛДПР в целом останется прежней, однако будет модифицирована «в сторону укрепления нашей социальной политики».

Его соперником попытался стать депутат Шерин, но борьба была недолгой

Накануне кандидатуру Слуцкого выдвинул высший совет ЛДПР, и в итоге он стал единственным кандидатом на пост председателя партии, сообщили в пресс-службе ЛДПР. Делегаты съезда включили его фамилию в выборный бюллетень единогласно и после этого также единогласно проголосовали за единственного кандидата.

При этом свою кандидатуру на пост лидера партии выдвинул депутат Государственной Думы Александр Шерин. Но за включение его в список голосования был подан лишь один голос (вероятно, его собственный), 86 делегатов высказались против.

На размещенном в Telegram-канале ЛДПР видео видно, что в следующую секунду после голосования Шерин встал, взял со стола папку и демонстративно покинул зал.

Ранее о планах выдвижения на пост председателя политического объединения помимо Шерина заявлял другой бывший депутат Госдумы Виталий Золочевский, а также шоумен Стас Барецкий, рассказывал «Ведомостям» пресс-секретарь партии Александр Дюпин.

Выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР предложил хабаровский губернатор Дягтерев

Губернатор Хабаровского края, бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев 20 мая заявил, что считает нужным выдвинуть кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя партии, назвав его «гуру».

«Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», — подчеркнул губернатор.

Леонид Слуцкий стал новым главой фракции депутатов от ЛДПР в Госдуме, это произошло 18 мая. На заседании фракции за него было отдано большинство голосов.

Чем известен Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий — депутат Думы с третьего по восьмой созыв. Он возглавляет комитет палаты по международным делам.

В феврале 2018 года Слуцкий оказался в центре скандала после того, как несколько журналисток из парламентского пула — корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Дарья Жук и сотрудница RTVi Екатерина Котрикадзе — обвинили его в сексуальных домогательствах. Данная тема широко освещалась в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Ряд изданий объявили депутату бойкот.

Слуцкий обвинения отверг, назвав их провокацией и заказной кампанией. Думская комиссия по этике, рассмотрев обвинения и письменные объяснения парламентария, не нашла нарушений в его поведении.

Пост председателя ЛДПР стал вакантным после кончины Жириновского

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» директор центра развития региональной политики Илья Гращенков, Слуцкому придется перестраивать систему управления партией, которую Жириновский создавал под себя.

«Слуцкий вообще по подходам, темпераменту и прочему совершенно другой человек, поэтому с ним придет и другая команда. Сам Слуцкий — мужик харизматичный, но явно не дотягивает до уровня Жириновского. Поэтому его задачей будет сформировать костяк политиков, которые вкупе могли бы как-то заменить Жириновского, как минимум по процентам голосов избирателей», — отметил он.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после того, как заразился коронавирусом, попал в больницу и провел там больше двух месяцев. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.