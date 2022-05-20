Российский губернатор предложил кандидатуру на должность главы ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в председатели ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил кандидатуру депутата Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

Дегтярев отметил, что знает Слуцкого уже 15 лет. «Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», — подчеркнул губернатор.

18 мая стало известно, что новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. Отмечается, что на заседании фракции за него было отдано большинство голосов.

Леонид Слуцкий является депутатом Государственной Думы с третьего по восьмой созывы. Кроме того, он возглавляет комитет нижней палаты парламента по международным делам.

Предыдущий председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет. Прощание с главой партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.