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Российский губернатор предложил кандидатуру на должность главы ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в председатели ЛДПР
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил кандидатуру депутата Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

Дегтярев отметил, что знает Слуцкого уже 15 лет. «Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», — подчеркнул губернатор.

18 мая стало известно, что новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. Отмечается, что на заседании фракции за него было отдано большинство голосов.

Леонид Слуцкий является депутатом Государственной Думы с третьего по восьмой созывы. Кроме того, он возглавляет комитет нижней палаты парламента по международным делам.

Предыдущий председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет. Прощание с главой партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Юлия Ямпольская
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