В ЛДПР назвали единственного кандидата на пост председателя партии

В ЛДПР назвали Слуцкого единственным кандидатом на пост председателя партии

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий является единственным кандидатом на пост председателя партии. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин, передает ТАСС.

По его словам, Слуцкий был внесен в бюллетень для голосования на пост председателя партии. «Он единственный кандидат», — подчеркнул Дюпин.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 мая, ЛДПР проводит внеочередной XXXIV съезд, главным событием которого станет избрание нового председателя впервые за 32 года.

Бывший председатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с главой ЛДПР прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

18 мая новым главой фракции ЛДПР в Государственной Думе стал депутат Леонид Слуцкий. На заседании фракции за него было отдано большинство голосов.

