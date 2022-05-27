Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ЛДПР назвали единственного кандидата на пост председателя партии

В ЛДПР назвали Слуцкого единственным кандидатом на пост председателя партии

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий является единственным кандидатом на пост председателя партии. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин, передает ТАСС.

По его словам, Слуцкий был внесен в бюллетень для голосования на пост председателя партии. «Он единственный кандидат», — подчеркнул Дюпин.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 мая, ЛДПР проводит внеочередной XXXIV съезд, главным событием которого станет избрание нового председателя впервые за 32 года.

Бывший председатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с главой ЛДПР прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

18 мая новым главой фракции ЛДПР в Государственной Думе стал депутат Леонид Слуцкий. На заседании фракции за него было отдано большинство голосов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Кипелов ответил на слова Шевчука о родине
В ЛДПР допустили ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Забросавшего коктейлями Молотова военкомат в Волгограде отправили в СИЗО
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Слуцкий пообещал внести изменения в стратегию ЛДПР
В США рассказали о количестве поставленных на Украину вооружений и техники
Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках
Netflix стал недоступен для российских пользователей
Украинский генерал заявил о преимуществе России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.