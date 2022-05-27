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ЛДПР впервые за 32 года выберет нового председателя партии

ЛДПР 27 мая проведет внеочередной съезд, на котором выберет нового председателя партии

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В пятницу, 27 мая, ЛДПР проводит внеочередной XXXIV съезд, главным событием которого станет избрание нового председателя впервые за 32 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Открытие съезда назначено на 10:05. В соответствии с расписанием, с 10:20 до 11:20 депутаты будут заниматься рассмотрением вопросов повестки дня, а процедура тайного голосования должна пройти с 11:25 до 12:35.

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18 мая стало известно, что новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий.

Евгения Куликова
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