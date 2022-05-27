ЛДПР впервые за 32 года выберет нового председателя партии

ЛДПР 27 мая проведет внеочередной съезд, на котором выберет нового председателя партии

В пятницу, 27 мая, ЛДПР проводит внеочередной XXXIV съезд, главным событием которого станет избрание нового председателя впервые за 32 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Открытие съезда назначено на 10:05. В соответствии с расписанием, с 10:20 до 11:20 депутаты будут заниматься рассмотрением вопросов повестки дня, а процедура тайного голосования должна пройти с 11:25 до 12:35.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с главой партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

18 мая стало известно, что новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий.