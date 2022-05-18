Политолог оценил будущее ЛДПР после выбора нового лидера фракции в Госдуме
Руководитель фракции и глава партии — это, как правило, один человек. Поэтому выбор депутатов в пользу нового думского лидера ЛДПР Леонида Слуцкого можно назвать шагом в сторону того, что тот в скором времени может быть избран и главой всей партии, считает директор центра развития региональной политики Илья Гращенков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил будущее ЛДПР после выбора нового лидера фракции в Госдуме.
Новая жизнь фракции ЛДПР
Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий. Как сообщают депутаты партии, решение было принято «безоговорочно». Илья Гращенков считает, что Слуцкий может изменить фракцию под себя.
Может многое поменяться, потому что [бывший глава партии Владимир] Жириновский был авторитарным лидером
«Слуцкий будет перестраивать под себя аппарат фракции. Но это история про небольшие перемены, поскольку фракция уже сформирована, депутаты выбраны. Поэтому здесь перестановки могут быть скорее косметическими», — считает политолог.
Выбор на перспективу
Илья Гращенков напомнил, что в российской практике руководитель фракции и глава партии часто один человек. Это означает, что решение депутатов надо рассматривать с перспективой. Слуцкий может в скором времени занять более значимый пост. В этом случае партию могут ожидать уже серьезные перестановки.
Перед Слуцким будет стоять кардинальная задача — сохранить ЛДПР. А как сохранить без Жириновского?
«Все те члены партии, которых набирал Жириновский, были за Жириновского. Будут ли они верны Слуцкому? Слуцкий вообще по подходам, темпераменту и прочему совершенно другой человек, поэтому с ним придет и другая команда. Сам Слуцкий — мужик харизматичный, но явно не дотягивает до уровня Жириновского. Поэтому его задачей будет сформировать костяк политиков, которые вкупе могли бы как-то заменить Жириновского, как минимум по процентам голосов избирателей», — заявил он.
Политолог сообщил, что на пост главы партии претендует также и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Назначение главой фракции — шаг в направлении лидера партии. Но еще не все решения приняты
«По поводу главы партии еще есть сомнения. Понятно, что на пост нужен хорошо узнаваемый человек. В ЛДПР таких единицы. Есть мощный оппонент Слуцкому в лице Дегтярева, который делает интересные предложения, например, о переносе аппарата партии на Дальний Восток. Известно, что Дальний Восток — вотчина ЛДПР, где они сейчас набирают больше всего голосов», — считает он.
При этом Гращенков сомневается, что выбор произойдет в пользу Дегтярева.
«Выбирая между Дегтяревым и Слуцким: Слуцкий — более масштабная фигура, Дегтярев более молодой и более управляемый. Но Слуцкий может самостоятельно финансировать партию. Плюс он в Москве, а Дегтярев в Хабаровске. Перевозить его в Москву много кто не хотел. Я думаю, что выбор за Дегтярева не произойдет, поскольку он губернатор. Действительно, тяжело будет совмещать посты губернатора и руководителя партии. Для Кремля сейчас Слуцкий более удобная фигура», — заключил политолог.
Скорее всего, Слуцкий станет единым лидером ЛДПР
Разница между партией и фракцией
Партия — это политическое объединение, которое имеет отделения в 85 регионах России. Задача главы партии участвовать в выборах, делать громкие программные заявление. Фракция — это объединение депутатов в Государственной Думе. Она занимается принятием законов и является наиболее представительным органом партии.
Предыдущий глава фракции в Думе, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет.