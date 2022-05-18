Политолог оценил будущее ЛДПР после выбора нового лидера фракции в Госдуме

Политолог Гращенков допустил перестановки в ЛДПР после назначения Слуцкого лидером фракции

Руководитель фракции и глава партии — это, как правило, один человек. Поэтому выбор депутатов в пользу нового думского лидера ЛДПР Леонида Слуцкого можно назвать шагом в сторону того, что тот в скором времени может быть избран и главой всей партии, считает директор центра развития региональной политики Илья Гращенков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил будущее ЛДПР после выбора нового лидера фракции в Госдуме.

Новая жизнь фракции ЛДПР

Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий. Как сообщают депутаты партии, решение было принято «безоговорочно». Илья Гращенков считает, что Слуцкий может изменить фракцию под себя.

Может многое поменяться, потому что [бывший глава партии Владимир] Жириновский был авторитарным лидером Илья Гращенков политолог

«Слуцкий будет перестраивать под себя аппарат фракции. Но это история про небольшие перемены, поскольку фракция уже сформирована, депутаты выбраны. Поэтому здесь перестановки могут быть скорее косметическими», — считает политолог.

Выбор на перспективу

Илья Гращенков напомнил, что в российской практике руководитель фракции и глава партии часто один человек. Это означает, что решение депутатов надо рассматривать с перспективой. Слуцкий может в скором времени занять более значимый пост. В этом случае партию могут ожидать уже серьезные перестановки.

Перед Слуцким будет стоять кардинальная задача — сохранить ЛДПР. А как сохранить без Жириновского? Илья Гращенков политолог

«Все те члены партии, которых набирал Жириновский, были за Жириновского. Будут ли они верны Слуцкому? Слуцкий вообще по подходам, темпераменту и прочему совершенно другой человек, поэтому с ним придет и другая команда. Сам Слуцкий — мужик харизматичный, но явно не дотягивает до уровня Жириновского. Поэтому его задачей будет сформировать костяк политиков, которые вкупе могли бы как-то заменить Жириновского, как минимум по процентам голосов избирателей», — заявил он.

Политолог сообщил, что на пост главы партии претендует также и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Назначение главой фракции — шаг в направлении лидера партии. Но еще не все решения приняты Илья Гращенков политолог

«По поводу главы партии еще есть сомнения. Понятно, что на пост нужен хорошо узнаваемый человек. В ЛДПР таких единицы. Есть мощный оппонент Слуцкому в лице Дегтярева, который делает интересные предложения, например, о переносе аппарата партии на Дальний Восток. Известно, что Дальний Восток — вотчина ЛДПР, где они сейчас набирают больше всего голосов», — считает он.

При этом Гращенков сомневается, что выбор произойдет в пользу Дегтярева.

«Выбирая между Дегтяревым и Слуцким: Слуцкий — более масштабная фигура, Дегтярев более молодой и более управляемый. Но Слуцкий может самостоятельно финансировать партию. Плюс он в Москве, а Дегтярев в Хабаровске. Перевозить его в Москву много кто не хотел. Я думаю, что выбор за Дегтярева не произойдет, поскольку он губернатор. Действительно, тяжело будет совмещать посты губернатора и руководителя партии. Для Кремля сейчас Слуцкий более удобная фигура», — заключил политолог.

Скорее всего, Слуцкий станет единым лидером ЛДПР Илья Гращенков политолог

Разница между партией и фракцией

Партия — это политическое объединение, которое имеет отделения в 85 регионах России. Задача главы партии участвовать в выборах, делать громкие программные заявление. Фракция — это объединение депутатов в Государственной Думе. Она занимается принятием законов и является наиболее представительным органом партии.

Предыдущий глава фракции в Думе, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет.

