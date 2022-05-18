В ЛДПР раскрыли подробности выбора нового главы фракции

Депутат Госдумы Пайкин назвал Слуцкого единственным кандидатом на должность главы ЛДПР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий был единственным кандидатом на пост главы фракции ЛДПР в Госдуме, сообщил член партии, депутат Борис Пайкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, чем был обусловлен выбор партии, и раскрыл подробности этого процесса.

Выбор был безоговорочный. Другие кандидаты даже не предлагались Борис Пайкин депутат Госдумы от ЛДПР

«Я хочу сказать, что Леонид Слуцкий — один из старейших депутатов фракции. Как это принято называть, он тяжеловесный депутат. Слуцкий уже не в первом созыве возглавляет международные комитет, до этого он был председателем комитета», —напомнил Пайкин.

По его мнению, сейчас Слуцкий является лучшим кандидатом на пост руководителя фракции.

«Когда у нас было нефракционное общение, мы решили, что на сегодняшний день это действительно один из лучших кандидатов на то, чтобы держать фракцию», — заключил депутат.

18 мая стало известно, что новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. «Благодарю коллег за оказанное доверие!» — отреагировал на назначение новый руководитель ЛДПР в своем блоге. Леонид Слуцкий — депутат Думы с третьего по восьмой созыв. Он возглавляет комитет Госдумы по международным делам.

Предыдущий глава фракции партии в Думе, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет.

