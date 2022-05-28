Диетолог назвал причины медленного похудения

Диетолог Соломатина порекомендовала не худеть без предварительной сдачи анализов

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему у некоторых людей похудение идет медленными темпами или вес не сбрасывается вовсе. По ее словам, зачастую люди сами себе прописывают диеты, не зная причины набора килограммов. Кроме того, часто они не добавляют к рациону питания физическую нагрузку и не выравнивают питьевой режим. А без двух этих составляющих сбросить килограммы так, чтобы они ушли навсегда, не получится, уверена специалист по питанию. Об этом Соломатина рассказала в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь человеку, желающему похудеть, необходимо сдать анализы, подчеркнула диетолог.

«Нужно прежде всего разобраться и понять почему человек поправился, что этому предшествовало. Поэтому на всякий случай нужно сдать анализы. Если не было никаких соматических заболеваний, скажем, проблем с щитовидной железой, то можно разрабатывать диету», — указала порядок действий Соломатина.

Часто бывает, что человек не может похудеть, поскольку у него нарушен микроклимат в кишечнике, поделилась она. «В особо тяжелых случаях сейчас практикуют пересадку кала от стройного человека полному, и тогда он худеет», — рассказала Соломатина.

Восстановить собственную микрофлору кишечника поможет клетчатка. Ее в избытке в овощах, указала диетолог. Также в этом вопросе помогут крупы. Следует выбирать не высококалорийные, цельнозерновые виды, которые нужно варить. Например, подойдут гречка, пшено и овсянка. Гречку и овсянку специалист по питанию предложила даже не варить, а запаривать.

Питание

Рацион питания человека, стремящегося выглядеть стройным и здоровым должен состоять на 70 процентов из овощей. Желательно выбирать не крахмалистые, добавила она. «Их можно на гарнир, да и вообще нужно стараться употреблять пять-семь порций овощей и фруктов съедать в день», — порекомендовала эксперт по питанию.

Фрукты нужно выбирать не сладкие, посоветовала Соломатина. Лучше всего подойдут зеленые: яблоки, киви, груша. Ягоды также должны присутствовать в рационе человека, стремящегося к стройности. Они хорошо удовлетворяют потребность в сахаре, сообщила диетолог.

Задача человека, придерживающегося диеты создать в желудке объем. Его как раз можно достичь, употребляя овощи и фрукты.

«Ничего не жарим. Все только запеченное или на пару, или отварное. Может быть, кому-то это будет в первое время не привычно, но мы запасаемся различными травками: базиликом, эстрагоном, петрушкой кто что любит. Можем добавлять имбирь или перец, но просто нужно помнить, что у некоторых они повышают аппетит. Если не повышает, то и замечательно, добавляем и едим условно говоря гречку с такими вот добавками, ложкой масла и с большим количеством салата», — заключила Соломатина.

Из мяса стоит отдать предпочтение не жирной рыбе. «Жирную мы можем себе позволить, но не часто, потому что омега-3 жирные кислоты все-таки нужны», — сочла Соломатина. Вторая в рейтинге диетолога самого подходящего для худеющего человека мяса это курица. «Самая низкокалорийная — это куриная грудка, но если человеку она категорически не нравится, он может и другие части есть, но обязательно без кожи и учитывая общую калорийность», — отметила специалист.

От молока и его производных худеющих людям тоже лучше отказаться, указала она. Можно оставить в рационе кисломолочные продукты с жирностью не больше двух с половиной процентов.

Активность

Если человек не страдает никакими скрытыми заболеваниями, ему помимо диеты стоит разработать режим физической активности.

Нужна двигательная нагрузка. Неважно какая, это не обязательно спортзал, это может быть поход пешком в магазин, вместо лифта подъем на этаж по лестнице. Нужно увеличивать нагрузку как минимум на 250 килокалорий Елена Соломатина диетолог

Мужчинам следует заниматься аэробными и силовыми нагрузками, посоветовала диетолог. Первый вид тренировок будут помогать сжигать жир, вторые поспособствуют росту мышечной массы. «А мышечная масса даже в покое помогает сжигать жир, потому что образуется больше митохондрий, а это клетки-электростанции, и чем их больше ,тем быстрее будет прогоняться жир», — рассказала Соломатина.

Женщинам стоит обратить внимание на пилатес. Такие нагрузки, направленные на общее укрепление мышечного корсета помогут понять, с какими вообще нагрузками может справится тело. Затем, спустя месяц или два, можно уже переходить к более серьезным тренировкам, предложила специалист.

Питьевой режим

Обязательно нужен питьевой режим. Нужно частое дробное питье, то есть мы пьем свои 30 миллилитров на килограмм веса обязательно Елена Соломатина диетолог

Без этого обменные процессы будут протекать медленнее. Кроме того, следование диеты будет ощущаться куда тяжелее, заявила эксперт. Отсутствие нужного количества воды может остановить процесс похудения и кроме того, негативно сказаться на здоровье. Обезвоживание может привести к сухости кожи, дерматиту, образованию камней в почках и желчном пузыре, рассказала Соломатина.

Ранее Соломатина назвала глутамат натрия, используемый в качестве усилителя вкуса, главным врагом любой диеты. Диетолог объяснила, что в свежеприготовленных продуктах натрий содержится в натуральном виде как соль глутаминовой кислоты, а в добавленном — в консервах и полуфабрикатах. Главная опасность глутамата натрия состоит в том, что он вызывает повышенный аппетит, добавила она. Соломатина порекомендовала строго следить за его потреблением или отказаться вовсе.