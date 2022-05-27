Назван главный враг диет

Диетолог Елена Соломатина назвала усилитель вкуса главным врагом любых диет

Диетолог Елена Соломатина назвала глутамат натрия, используемый в качестве усилителя вкуса, главным врагом любой диеты. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Соломатина объяснила, что в свежеприготовленных продуктах натрий содержится в натуральном виде как соль глутаминовой кислоты, а в добавленном — в консервах и полуфабрикатах.

«Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление», — рассказала она.

Диетолог отметила, что напитки также могут быть причиной появления сильного аппетита. Она посоветовала худеющим отказаться от всех видов газировок и свежевыжатых соков.

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