Названы два простых способа ускорить похудение

Эндокринолог Зухра Павлова: сон и питьевой режим помогают ускорить похудение

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как ускорить похудение, и назвала два эффективных и простых способа, помогающих сбросить вес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам специалистки, худеющим следует спать не менее семи часов в сутки и ложиться не позднее 11 часов вечера. «Таким образом мы не съедаем лишних порядка 380 килокалорий в день», — утверждает она.

Помимо сна, худеть помогает питьевой режим. Павлова советует перед едой и за едой пить не больше стакана воды, а основной массив жидкости употреблять равномерно в течение дня. «Выпивая слишком много воды перед едой, мы заметно разбавляем желудочный сок, — пояснила она. — Он быстро восстанавливается, но это все равно лишняя трата ресурсов».

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