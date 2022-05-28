В США рассказали о вранье Байдена американцам

Обозреватель AT Фридеманн: Байден обманывает американцев насчет роста цен на бензин

Президент США Джо Байден и его администрация обманывают американцев насчет ситуации с резким ростом цен на бензин. Об этом заявила обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.

По ее словам, глава государства несет личную ответственность за проблемы с доступностью топлива для населения. Эксперт напомнила, что в первый же день в должности Байден объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти и от реализации проекта трубопровода XL. Она подчеркнула, что Байден отказывается отменить введенные меры и облегчить бремя американцев, так как добыча нефти и бурение нефтяных скважин противоречат его «зеленой повестке дня».

Помимо этого, Фридеман рассказала, что администрация президента США лжет насчет выдачи большего числа договоров аренды нефтеносных участков. Без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды бесполезны, подчеркнула она.

Во вторник, 24 мая, стоимость бензина на автозаправках в США поставила очередной рекорд, достигнув среднего значения в 4,598 доллара за галлон (3,785 литра). Цена галлона бензина марки Regular во вторник на два цента превысила уровень предыдущего дня. При этом дизельное топливо подорожало до 5,549 доллара за галлон. Наиболее дорогим бензин традиционно оказался в Калифорнии — на автозаправках штата галлон топлива в среднем стоил 6,069 доллара.