Средняя цена бензина в США поставила очередной рекорд в 4,6 доллара за галлон

Стоимость бензина на автозаправках в США во вторник, 24 мая, поставила очередной рекорд, достигнув среднего значения в 4,598 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).

Цена галлона бензина марки Regular во вторник на два цента превысила уровень предыдущего дня. При этом дизельное топливо подорожало до 5,549 доллара за галлон. Наиболее дорогим бензин традиционно оказался в Калифорнии — на автозаправках штата галлон топлива в среднем стоит 6,069 доллара.

Рост цен на бензин наблюдается в США уже несколько месяцев. В последние недели, на фоне подорожание нефти, он набирает темпы — 17 мая недели стоимость топлива достигла отметки в 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне 3 долларов.

В конце марта президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Он назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.