Стоимость бензина в США рекордно выросла

Автомобильная ассоциация США заявила о рекордной стоимости бензина в $4,5 за галлон

Стоимость бензина в Соединенных Штатах установила очередной рекорд, добравшись до отметки в 4,523 доллара (около 297 рублей) за один галлон (3,785 литра). Об этом со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, мониторящей цены на местных автозаправках, сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, цены на бензин марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в России) к утру 17 мая остановилась на отметке 4,523 доллара, тогда как днем раньше показатель составлял 4,483 доллара (около 295 рублей).

При этом наиболее высокие цены наблюдаются на АЗС в штате Калифорния (порядка 6,021 долларов или 396 рублей за галлон).

Отмечается, что стоимость бензина растет в Соединенных Штатах уже вторую неделю подряд, это происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News рассказал, что страна переживает худший кризис в энергетике за последние полвека. По словам эксперта, власти Соединенных Штатов не предпринимают никаких шагов, чтобы решить данную проблему. Более того, их действия направлены на то, чтобы помешать тем, у кого есть желание это сделать, что является контрпродуктивным, заключил он.