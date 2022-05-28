В России оценили шансы на появление нового пассажирского сверхзвукового самолета

Помощник президента РФ Левитин заявил, что построить новый сверхзвуковой самолет реально

Построить новый сверхзвуковой самолет для перевозки пассажиров в России реально, заявил в беседе с ТАСС высказал помощник президента России Игорь Левитин.

«Россия имела сверхзвуковой самолет и, я думаю, что когда-то к этому мы придем», — отметил он, оценивая вероятность появления воздушного судна такого типа.

Агентство указывает, что в феврале 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев выразил убежденность в том, что гражданская авиация вернется к сверхзвуковым перевозкам. При этом он допустил, что стоимость билетов на рейсы самолетов данной категории возрастет, однако они будут пользоваться спросом.