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Экс-премьер Японии увидел вину Зеленского в начале спецоперации на Украине

Экс-премьер Японии Абэ заявил, что позиция Зеленского привела к спецоперации на Украине
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в беседе с Economist заявил, что видит вину президента Украины Владимира Зеленского в начале российской спецоперации. По его мнению, к ней привела позиция украинского лидера по членству страны в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе.

Экс-премьер выразил мнение, что военных действий можно было бы избежать, заставив Зеленского пообещать, что Украина не вступит в НАТО или заставить его предоставить «высокую степень автономии двум анклавам на востоке».

При этом Абэ допустил, что заставить изменить мнение Зеленского было бы очень трудно, но на него мог бы оказать влияние президент США Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заявил бывший японский премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от советов США «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации. По его словам, такие меры вызвали бы панику в стране. «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — отметил он.

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Марина Совина
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