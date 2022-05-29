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Турция заявила об ожидании действий Швеции и Финляндии по борьбе с терроризмом

Турция призвала Швецию и Финляндию бороться с терроризмом для новых переговоров о НАТО

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Проведение новых переговоров между Турцией, Швецией и Финляндией о членстве скандинавских стран в НАТО будет зависеть от их ответа на вопросы Анкары, касающиеся противодействия терроризму. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

Представитель Турции призвал Швецию и Финляндию бороться с терроризмом для новых переговоров о членстве в НАТО.

«Мы провели очень открытые, искренние переговоры, на которых выразили свою озабоченность относительно деятельности в этих двух странах (Швеции и Финляндии — прим. «Ленты.ру») террористических организаций, предоставили соответствующую информацию и документы», — прокомментировал Калын итоги состоявших 25 мая в Анкаре переговоров представителей стран.

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По словам представителя президента, Швеция и Финляндия сообщили о намерении «предпринять шаги, направленные на устранение озабоченностей Турции». «Однако мы им сказали, что вопрос не может быть решен одними заявлениями о хороших намерениях», — подчеркнул он.

К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), так называемые Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов» (ФЕТО), которую власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в Турции в 2016 году.

Калын отметил, что переговоры и консультации Турции со Швецией и Финляндией будут продолжены. «Но где пройдет следующая встреча, когда, в каком формате и на каком уровне будет отчасти зависеть от того, каким будет ответ нам делегаций Швеции и Финляндии», — сообщил он.

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Также турецкие власти выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов РПК и прекращение ее поддержки.

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Асель Минбаева
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