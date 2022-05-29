Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский сенатор назвал единственную удерживающую ВСУ от капитуляции вещь

Сенатор Бондарев рассказал, что ВСУ уже капитулировали бы, если бы не помощь Запада
Виктор Бондарев

Виктор Бондарев. Фото: РИА Новости

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале рассказал о деморализации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал единственную вещь, которая удерживает их солдат от капитуляции — военная помощь со стороны западных стран.

«Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что за последнее время Россия приблизилась к достижению одной из ключевых задач военной спецоперации, нарастив темпы демилитаризации Украины. По его словам, российские солдаты вновь нарастили темп уничтожения военной инфраструктуры ВСУ, сниженный ради того, чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей. Бондарев пояснил, что угрозы для гражданского населения больше нет, благодаря чему появилась возможность интенсификации данного процесса.

Ранее военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Евган рассказал, что его сослуживец убил пленного на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, где в то время укрывались украинские солдаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть
Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина
В МИД ответили на вопрос о возможном общении Путина и Макрона
Шольц рассказал о цене Германии за антироссийские санкции
Российский сенатор назвал единственную удерживающую ВСУ от капитуляции вещь
Лавров заявил об открытости Путина для диалога
Лавров ответил на вопрос о вмешательстве России в судьбу ДНР и ЛНР
Лавров напомнил о требованиях России к Украине в ходе спецоперации
Лавров объяснил необходимость спецоперации на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.