Сенатор Бондарев рассказал, что ВСУ уже капитулировали бы, если бы не помощь Запада

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале рассказал о деморализации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал единственную вещь, которая удерживает их солдат от капитуляции — военная помощь со стороны западных стран.

«Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что за последнее время Россия приблизилась к достижению одной из ключевых задач военной спецоперации, нарастив темпы демилитаризации Украины. По его словам, российские солдаты вновь нарастили темп уничтожения военной инфраструктуры ВСУ, сниженный ради того, чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей. Бондарев пояснил, что угрозы для гражданского населения больше нет, благодаря чему появилась возможность интенсификации данного процесса.

Ранее военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Евган рассказал, что его сослуживец убил пленного на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, где в то время укрывались украинские солдаты.