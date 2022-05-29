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Украинский военный рассказал об убийстве пленного в Мариуполе

Военнослужащий ВСУ рассказал об убийстве его сослуживцем пленного в Мариуполе

Фото: Reuters

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Евган рассказал, что его сослуживец убил пленного на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, где в то время укрывались украинские солдаты. Его признание опубликовано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Привели пленного, посадили в комнату в бункере. Товарищ Леха говорит мне: "Надо идти пленного порешать". Я не смог. Он нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. Его потом вынесли через два дня», — заявил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что Запад применил на Украине «продуманный и коварный» план, который в 1990-х годах пытался реализовать в Чечне. «Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления — все это точь-в-точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х», — отметил Кадыров.

«Нас просто вышвырнули»
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Марина Совина
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