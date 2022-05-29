Кадыров рассказал о продуманном и коварном плане Запада на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что Запад применил на Украине продуманный и коварный план

Запад применил на Украине «продуманный и коварный» план, который в 1990-х годах пытался реализовать в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, «тот же сценарий отыгрывают» на Украине. «Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления — все это точь-в-точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х. Сомнений никаких нет: это один и тот же продуманный и коварный план», — отметил он.

По мнению главы региона, только Россия способна противостоять этому процессу. Кадыров отметил, что целью плана является уничтожение, разграбление России, а также «полное господство иностранных ядерных держав» в мире.

Ранее глава Чечни сообщил, что украинские военные предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР.