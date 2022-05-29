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Путин обязал туроператоров формировать электронную путевку

Путин подписал закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в федеральный закон об основах туристской деятельности в РФ. Туроператоры будут обязаны вносить данные о бронировании и оплате турпродукта в информационную систему «Электронная путевка».

Кроме того, с туроператора будет взиматься плата за размещение электронной путевки в системе, а также будет предусмотрена административная ответственность за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его положения начнут применяться в 2023 году.

Ранее Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям использовать устаревшие базы данных, в том числе навигационные. Речь идет о самолетах зарубежных производителей, которые перешли в российский реестр после 24 февраля. До конца 2022 года перевозчики могут эксплуатировать летную технику и комплектующие, выданные ранее другими странами, без дополнительных проверок.

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Марина Совина
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