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Российским авиакомпаниям разрешили летать без дополнительных проверок

Росавиация разрешила авиакомпаниям использовать старые базы данных до конца 2022 года

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям использовать устаревшие базы данных, в том числе навигационные. Речь идет о самолетах зарубежных производителей, которые перешли в российский реестр после 24 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

До конца 2022 года перевозчики могут эксплуатировать летную технику и комплектующие, выданные ранее другими странами, без дополнительных проверок.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что данные меры позволят избежать коллапса в авиации как минимум в предстоящем летнем сезоне. Руководитель аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев назвал такое решение «меньшим из зол».

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«Авиавласти предложили компромиссный вариант, когда основные правовые конструкции сохраняются. Впрочем, если выбирать меньшее из зол, то спорные трактовки ряда постулатов — лучше, чем бесспорный паралич авиатранспорта», — рассказал он.

В апреле Росавиация порекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Как следует из документа, данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.

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Мария Гейн
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