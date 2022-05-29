В Германии оценили заполненность газовых хранилищ на зиму

Глава регулятора ФРГ Мюллер заявил о недостаточной заполненности хранилищ газа для зимы

Подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы — в случае возникновения перебоев с поставками ресурса из России или их прекращения пережить зиму без каких-либо ограничений будет невозможно. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера радиостанции Deutschlandfunk.

Мюллер отметил, что газохранилища заполняются даже лучше, чем в предыдущие годы, и интенсивнее, чем месяц назад, но все же пока недостаточно заполнены. Спикер отметил, что не испытывал бы беспокойства в случае, если хранилища будут заполнены на 90 процентов — тогда при условии стабильной ситуации и нормальной погоды у Германии будет «подушка» как минимум на 2,5 месяца. На данный момент хранилища заполняются на 0,4 процента ежесуточно. По его данным, плавучие терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Германии скоро будут запущены — в Вильгельмсхафене уже в этом году, а в начале следующего года и Брунсбюттеле.

Мюллер отметил, что издержки в связи с импортом газа очень высокие, цены в ближайшие недели и даже месяцы не вернутся на уровень, сравнимый с периодом до начала специальной военной операции на Украине. «Это нужно честно сказать людям, а также промышленности, бизнесу» — подытожил мужчина.

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов предположил, что странам Европы будет сложно прожить зиму 2023 года без российского газа.