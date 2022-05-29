Оценены возможности Европы прожить зиму без российского газа

РИА Новости: Европе будет сложно прожить зиму 2023 года без российского газа

Странам Европы будет сложно прожить зиму 2023 года без российского газа. Своей оценкой ситуации в интервью РИА Новости поделился заместитель руководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

По словам Колобанова, Европе не удастся быстро перейти на сжиженный природный газ (СПГ). Не менее полугода должно уйти на оформление договоров аренды, затем на доставку и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов.

Колобанов заявил, что европейцы, возможно, снизят потребление российского газа до 2023 года примерно на 30 миллиардов кубометров.

Ранее «Газпром» уже перекрыл трубу в направлении Болгарии, Польши и Финляндии, но страны справляются за счет солидарности соседей. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что власти европейских стран уже начали готовить план на случай, если Россия решит полностью остановить поставки газа в регион.

В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ страны. По словам главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клауса Мюллера, в данный момент уровень заполненности газохранилищ выше, чем на этот же период в предыдущие годы.

Также Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России. Министр экономики республики Рихард Сулик заявил, что с 1 июня страна сократит закупки по российскому направлению на 66 процентов.