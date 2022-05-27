Европа начала готовиться к остановке поставок российского газа

Еврокомиссар Симсон заявила о подготовке ЕС к полной остановке поставок газа из России

Власти европейских стран начали готовить план на случай, если Россия решит полностью остановить поставки газа в регион. Об этом рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Financial Times.

Чиновница напомнила, что «Газпром» уже перекрыл трубу в направлении Болгарии, Польши и Финляндии, когда они отказались платить за топливо в рублях, что противоречило условиям контракта. Пока что Евросоюзу удается решать проблемы этих стран с газом, но в основном за счет солидарности соседей. План готовится на случай, если отключения станут повсеместными.

Симсон предупредила, что с внезапным решением российских властей может столкнуться любая страна. Поэтому Европа рекордными темпами ведет закачку в газохранилища, позволяющие компенсировать значительное количество российского газа.

Как утверждают источники издания, разрабатываемые Еврокомиссией меры включат в себя снижение потребления газа промышленными предприятиями, но пока не затронут домохозяйства. На промышленность приходится 27 процентов потребления газа в странах ЕС, больше всего топливо необходимо химическим, пищевым и стекольным предприятиям.

По словам Симсон, озвученные ранее планы заменить две трети объема, приходившегося на российские поставки, в этом году выглядят реальными, происходящее внушает оптимизм. В последние годы Европа получала из России 40 процентов от общего объема газа, но в настоящее время показатель уже упал до 26 процентов.

При этом еврокомиссар отметила, что требования России по оплате в рублях в последнее время стали более реалистичными. Если первые формулировки совершенно точно нарушали санкции, то нынешний вид, в котором перевод евро на счет Газпромбанка считается фактом совершения платежа, выглядит шагом вперед.

Европейские подземные газохранилища по состоянию на 25 мая были заполнены уже на 44 процента, год назад показатель достигал 36 процентов. Также Евросоюз ускоренным темпами развивает терминалы по приему сжиженного природного раза (СПГ), что позволит нарастить его покупку. В качестве альтернатив российскому газу рассматривается увеличение поставок из США и Норвегии, а также заключение соответствующих соглашений с Египтом и Израилем.

