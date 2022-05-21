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«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию

Руководство «Газпрома» подтвердило полную остановку поставок газа в Финляндию с 21 мая

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В «Газпроме» подтвердили полную остановку поставок газа в Финляндию с субботы, 21 мая, в связи с отказом финской государственной энергетической компании Gasum оплачивать топливо в рублях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление руководства компании.

В холдинге уточнили, что данное решение было принято из-за неоплаты финской стороной поставок топлива за прошлый месяц. «По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года», — сообщили в «Газпроме».

Отмечается, что за 2021 год энергетической компании Gasum с российской стороны было поставлено две трети от общего объема потребления газа в Финляндии (1,49 миллиарда кубометров газа).

Ранее 21 мая стало известно, что «Газпром» прекратил подачу газа в Финляндию. В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после остановки поставки газа российской стороной энергетические компании могут перейти на потребление других видов топлива.

17 мая финская компания Gasum отказалась оплачивать российский газ в рублях и передала контракт с «Газпромом» в арбитражный суд. В компании уточнили, что вынуждены были так поступить, поскольку требование российской стороны противоречит интересам финских потребителей.

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Валентина Процкова
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