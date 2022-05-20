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«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая

Фото: Keith Srakocic / AP

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая до момента оплаты газа в рублях. О том, что топливо не будет поставляться финской Gasum, сообщает РИА Новости.

«"Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года», — указали в компании.

Ранее о прекращении поставок 21 мая сообщала финская Gasum. От выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок Финляндия отказалась 17 мая. Согласно условиям контракта, средства должны поступить в Россию до 23 мая.

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Со своей стороны Gasum добавила, что инициирует разбирательство в арбитражном суде по поводу контрактов на поставки газа и подчеркнула, что не намерена платить за топливо в рублях.

Президент России Владимир Путин в конце марта анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Так, иностранных покупателей обязали открыть валютные счета в Газпромбанке. После этого он начнет конвертировать евро и доллары в российскую валюту на открытом рынке и рассчитываться с основным поставщиком газа — «Газпромом».

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Платон Щукин
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