«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая до момента оплаты газа в рублях. О том, что топливо не будет поставляться финской Gasum, сообщает РИА Новости.

«"Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года», — указали в компании.

Ранее о прекращении поставок 21 мая сообщала финская Gasum. От выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок Финляндия отказалась 17 мая. Согласно условиям контракта, средства должны поступить в Россию до 23 мая.

Со своей стороны Gasum добавила, что инициирует разбирательство в арбитражном суде по поводу контрактов на поставки газа и подчеркнула, что не намерена платить за топливо в рублях.

Президент России Владимир Путин в конце марта анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Так, иностранных покупателей обязали открыть валютные счета в Газпромбанке. После этого он начнет конвертировать евро и доллары в российскую валюту на открытом рынке и рассчитываться с основным поставщиком газа — «Газпромом».