Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России

Финская Gasum сообщила о прекращении поставок газа из России утром 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая. Соответствующую дату назвала государственная компания Gasum, пишет Reuters.

От выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок Финляндия отказалась 17 мая. Согласно условиям контракта, средства должны поступить в Россию до 23 мая. В Хельсинки уже предполагали, что поставки могут прекратиться уже на этой неделе.

«Газпром» в апреле уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу после того, как они также не согласились на требования Москвы. При этом Варшава, которая и ранее не собиралась продлевать истекающий контракт с российским поставщиком, оказалась готова к такому решению и ввела свои санкции за сутки до прекращения поставок.

При этом часть европейских покупателей, как сообщают в Москве, согласилась на новые условия. Около половины из 54 компаний, приобретающих топливо у «Газпрома», открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях, сообщил вице-премьер России Александр Новак 19 мая.