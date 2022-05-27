Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России

Словакия с 1 июня снизит газовую зависимость от России на 66 процентов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С 1 июня Словакия резко снизит газовую зависимость от России, сократив закупки по этому направлению на 66 процентов. Об этом в эфире Словацкого телевидения объявил министр экономики республики Рихард Сулик, передает ТАСС.

По его словам, поставки гарантированы до 2023 года. Из Норвегии страна получит 32 процента от общего потребления топлива в республике, а на долю сжиженного природного газа (СПГ) придется 34 процента.

Сулик также заметил, что долгое время вынужден был скрывать обсуждение с новыми поставщиками, чтобы получить максимально выгодные условия. Он заявил, что до 10 июля республика получит достаточный объем газа, чтобы обеспечить собственные потребности до конца марта 2023 года.

Несмотря на новые контракты, Словакия продолжит покупать газ в России, который к настоящему времени покрывает 85 процентов нужд страны. В год ей необходимо 5,1 миллиарда кубометров.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Еврокомиссия готовит всеобъемлющий план действий на случай, если Россия полностью перекроет поставки газа. По ее словам, с проблемами может столкнуться любая страна, поэтому Евросоюзу надо подготовиться заранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing
Минобороны заявило о десяти проектах с биооружием на Украине
В московском аэропорту откроется новый терминал «Аэроэкспресса»
Индия признала рабочие и социальные права проституток
Женщина из ревности застрелила бывшую любовницу возлюбленного
Минобороны России заявило о приоритетности для США оспы как агента биооружия
Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России
Стилистка раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды
Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных компаний
Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.