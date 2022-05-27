Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России

Словакия с 1 июня снизит газовую зависимость от России на 66 процентов

С 1 июня Словакия резко снизит газовую зависимость от России, сократив закупки по этому направлению на 66 процентов. Об этом в эфире Словацкого телевидения объявил министр экономики республики Рихард Сулик, передает ТАСС.

По его словам, поставки гарантированы до 2023 года. Из Норвегии страна получит 32 процента от общего потребления топлива в республике, а на долю сжиженного природного газа (СПГ) придется 34 процента.

Сулик также заметил, что долгое время вынужден был скрывать обсуждение с новыми поставщиками, чтобы получить максимально выгодные условия. Он заявил, что до 10 июля республика получит достаточный объем газа, чтобы обеспечить собственные потребности до конца марта 2023 года.

Несмотря на новые контракты, Словакия продолжит покупать газ в России, который к настоящему времени покрывает 85 процентов нужд страны. В год ей необходимо 5,1 миллиарда кубометров.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Еврокомиссия готовит всеобъемлющий план действий на случай, если Россия полностью перекроет поставки газа. По ее словам, с проблемами может столкнуться любая страна, поэтому Евросоюзу надо подготовиться заранее.

