Названы самые неудачные закуски под алкоголь

Врач-диетолог Гинзбург посоветовал не запивать алкоголь газированными напитками

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал не запивать алкоголь газированными напитками. В беседе с изданием Ura.ru он также назвал сладкое самой неудачной закуской под спиртное.

«Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Есть момент суммирования вреда. Как закуска может нести вред, так и сам алкоголь», — предупредил специалист. Он также добавил, что соленые закуски особенно вредны гипертоникам.

Эксперт отметил, что алкогольные напитки плохо влияют на печень. Кроме того, плохо на этот орган влияет и мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса. «Это тоже суммирование вреда», — подчеркнул он.

Диетолог дал советы для снижения вреда употребления алкоголя. «Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — рекомендовал он.

По словам доктора, чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие. «Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания выраженное опьянение возникает быстрее», — объяснил он.

Ранее Гинзбург напомнил о вреде меда для организма. По мнению медика, чрезмерное употребление меда может спровоцировать преждевременное старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, ожирения и диабета.