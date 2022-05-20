Диетолог напомнил о вреде меда для организма

Диетолог Михаил Гинзбург: мед может спровоцировать старение, ожирение и диабет

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил о вреде меда для организма. Его слова передает портал Ura.ru.

По мнению медика, чрезмерное употребление меда может спровоцировать преждевременное старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, ожирения и диабета.

«Польза меда на самом деле сильно преувеличена. Этот продукт содержит большое количество сахара. А сахар ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, проблемы с зубами, ожирение, диабет и так далее. Кроме того, мед является высоко аллергизирующим продуктом и может вызвать неоднозначную реакцию. В таком случае мед нельзя применять даже наружно, в составе кремов», — объяснил Гинзбург.

При этом диетолог напоминает, что при простуде употребление меда будет вполне оправданно. Он поможет укрепить иммунитет и ускорит процесс выздоровления. Чтобы не навредить организму, эксперт рекомендует в этом случае употреблять не более трех чайных ложек меда в день. Людям с гипертонией, диабетом или атеросклерозом лучше сократить норму до одной чайной ложки в день или вовсе исключить мед из рациона.

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