Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог напомнил о вреде меда для организма

Диетолог Михаил Гинзбург: мед может спровоцировать старение, ожирение и диабет

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил о вреде меда для организма. Его слова передает портал Ura.ru.

По мнению медика, чрезмерное употребление меда может спровоцировать преждевременное старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, ожирения и диабета.

«Польза меда на самом деле сильно преувеличена. Этот продукт содержит большое количество сахара. А сахар ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, проблемы с зубами, ожирение, диабет и так далее. Кроме того, мед является высоко аллергизирующим продуктом и может вызвать неоднозначную реакцию. В таком случае мед нельзя применять даже наружно, в составе кремов», — объяснил Гинзбург.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

При этом диетолог напоминает, что при простуде употребление меда будет вполне оправданно. Он поможет укрепить иммунитет и ускорит процесс выздоровления. Чтобы не навредить организму, эксперт рекомендует в этом случае употреблять не более трех чайных ложек меда в день. Людям с гипертонией, диабетом или атеросклерозом лучше сократить норму до одной чайной ложки в день или вовсе исключить мед из рациона.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Во Франции объявили состав нового правительства
На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики
В Госдуме ответили на слова об отказе России вступить в НАТО в 90-х
В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы
Жительница Подмосковья выдумала интим-магазин и обогатилась
Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко
Австрия раскрыла план оплаты российского газа
В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.