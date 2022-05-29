В Госдуме высказались о подстрекающем к дискредитации армии ресурсе

Депутат Горелкин попросил РКН проверить бот, подстрекающий к дискредитации ВС РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин попросил Роскомнадзор проверить сайт и Telegram-бот, по его мнению, подстрекающий граждан к дискредитации российской армии. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, бот подстрекает к действиям, ответственность за которые предусмотрена статьей 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). «Бот ориентирован прежде всего на подростков: им предлагают выполнять задания и получать очки за их выполнение», — сообщил он.

Горелкин отметил, что аналогичная механика лежала в основе известной группы «Синий кит», побуждавшей подростков к суициду. «Но в данном случае эксплуатируются не суицидальные настроения, а подростковый максимализм, который анонимные манипуляторы рассчитывают использовать в своих интересах», — высказался он.

За якобы безобидными заданиями нарисовать плакат и выйти с ним на улицу, как отмечает политик, могут последовать поручения, которые квалифицируются уже другими уголовными статьями. «Ссылки на Telegram-бота и одноименный сайт направил в РКН — для принятия соответствующих мер», — сообщил он.

Депутат также призвал россиян провести беседу с детьми. «Обратите внимание, какие каналы и сайты читает ваш ребенок, поговорите с ним об ответственности за нарушение закона и опасности разглашения персональных данных», — заключил он.

В начале марта Государственная Дума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.