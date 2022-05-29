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Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области

Президент Украины Зеленский заявил, что уволил начальника СБУ в Харьковской области Дудина

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Об этом сообщает РБК.

«Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, он приехал в Харьковскую область, «разобрался и уволил главу СБУ в области» за то, что тот «не работал на защиту города с первых дней», а «думал только о себе лично».

Ранее в мае Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Новым командующим был назначен генерал-майор Игорь Танцюра. На данном посту он сменил Юрия Галушкина. Причины смены командующего не раскрываются.

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Марина Совина
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