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В России запланировали обнулить НДС для туроператоров

Вице-премьер Чернышенко: Ростуризм проработает вопрос обнуления НДС для туроператоров

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами. Об этом сообщает ТАСС.

«Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — заявил о планах правительства Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что важно принять взвешенное решение. По его словам, в первую очередь нужно проработать экономическую модель, «оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс».

Чернышенко подчеркнул, что НДС является налогом, который показывает здоровье отрасли, поэтому действовать надо «очень аккуратно».

Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его положения начнут применяться в 2023 году.

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Дарья Рыбак
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