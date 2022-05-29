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Арестован бывший министр культуры и спорта Казахстана

Суд санкционировал арест бывшего министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Суд санкционировал арест экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы — его подозревают в хищениях в рамках государственных закупок. Об этом сообщает Антикоррупционная служба страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге. Средства были выделены в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы, который уже после министерской должности стал директором национального музея республики.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана заявил о поддержке реформ, которые проводит президент Касым-Жомарт Токаев, со стороны США. Это случилось на встрече помощника госсекретаря США Дональда Лу и с главы МИД Мухтара Тлеуберди.

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Леонид Микуляк
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