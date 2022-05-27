Казахстан сообщил о поддержке реформ Токаева со стороны США

МИД Казахстана сообщил, что помощник госсекретаря США поддержал реформы Токаева

МИД Казахстана заявил о поддержке реформ, которые проводит президент Касым-Жомарт Токаев, со стороны США. Об этом сообщается на сайте министерства.

Помощник госсекретаря США Дональд Лу в рамках турне по региону посетил Казахстан в преддверии референдума по поправкам в конституцию и встретился с главой МИД Мухтаром Тлеуберди. Они обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

«Подчеркнув поступательное развитие гражданского общества и положительную динамику в социально-экономическом развитии Казахстана, Дональд Лу обозначил поддержку администрации США в отношении политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым», — добавили в МИД.

Референдум по внесению поправок в конституцию Казахстана состоится 5 июня. Токаев заявил, что изменения укрепят курс на демократизацию власти.