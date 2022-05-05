В Казахстане назначили дату референдума по поправкам к конституции

Президент Казахстана Токаев назначил референдум по поправкам к конституции на 5 июня

Референдум по внесению поправок в конституцию Казахстана состоится 5 июня. Такую дату своим указом назначил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 91 конституции Республики Казахстан и статьей 18 конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" постановляю провести 5 июня 2022 года республиканский референдум», — говорится в указе.

Содержание предлагаемых поправок в Конституцию будет опубликовано в СМИ 6 мая.

29 апреля, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Токаев сообщил о готовящемся референдуме по поправкам в Конституцию, которые укрепят курс на демократизацию власти. Он напомнил, что в последний раз он проходил в стране в 1995 году во время голосования за новую Конституцию. В последующие годы изменения в основной закон вносились без голосования.