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Россиянин защищал мусор и напал на соседа с лопатой

KP: против защищавшего свой мусор с лопатой россиянина применили перцовый баллончик

Кадр: Комсомольская правда

В Одинцовском городском округе против защищавшего свой мусор россиянина применили перцовый баллончик — мужчине пришлось сделать это, так как у оппонента была лопата в руках. Об этом сообщает KP.ru.

По данным издания, затяжной конфликт из-за огромных куч мусора между двумя жителями поселка Лапино на данный момент закончился обоюдными заявлениями в полицию. Один из жителей данного населенного пункта устроил на своем участке мусорную кучу высотой около трех метров; самовольная свалка функционирует около 10 лет и постепенно растет. Недовольство соседей, в том числе и по вопросам пожарной безопасности, владелец участка игнорирует.

Когда сосед в очередной раз озвучил владельцу свалки претензии, тот бросился на него с лопатой. Мужчина защищался газовым баллончиком, после чего вызвал на место происшествия полицию и написал заявление, но другая сторона конфликта написала встречное заявление.

По данным издания, мужчина объясняет всем, что это не мусор, а нужные и полезные вещи и стройматериалы, из которых он потом построит дом. Чтобы обезопасить поселок от пожара, участок со свалкой отключили от электричества — в случае пожара от мусорной кучи легко воспламенятся все постройки вокруг.

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Леонид Микуляк
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