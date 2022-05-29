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Эрдоган заявил о неодобрении вступления в НАТО поддерживающих терроризм стран

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит вступление в НАТО поддерживающих терроризм стран

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не одобрит вступление в НАТО поддерживающих терроризм стран, пока он находится на посту главы государства. Его слова передает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что пока он занимает пост президента, Турция не станет одобрять вступление в альянс стран, которые поддерживают террористов.

Эрдоган также подчеркнул, что переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией прошли не на том уровне, которого ожидала республика.

29 мая представитель Турции Ибрагим Калын призвал Швецию и Финляндию бороться с терроризмом для новых переговоров о членстве в НАТО. По его словам, скандинавские страны сообщили о намерении «предпринять шаги, направленные на устранение озабоченностей Турции». Однако вопрос «не может быть решен одними заявлениями о хороших намерениях», подчеркнул он.

Ранее Эрдоган заявил НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента Турции, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Также турецкие власти выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов признанной в стране террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и прекращение ее поддержки.

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Асель Минбаева
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