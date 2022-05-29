В Кремле подтвердили планы Путина и Эрдогана провести телефонный разговор

Песков заявил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 30 мая

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут телефонный разговор 30 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Песков подтвердил информацию о том, что разговор Путина и Эрдогана запланирован на понедельник, 30 мая.

Ранее турецкий лидер сообщил, что он планирует провести переговоры с президентом России, а также лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Россия заинтересована в обсуждении вопроса вступления скандинавских стран в НАТО, в частности, граничащей с РФ Финляндии.

В мае Эрдоган заявил НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента Турции, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Также турецкие власти выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и прекращение ее поддержки.