Женщина и двое детей погибли при пожаре в российском регионе

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в селе Мокросоленый Ростовской области

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 06:10 на месте пожара в частном доме обнаружены тела трех человек (матери 1989 года рождения и двоих детей: мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения)», — говорится в сообщении МЧС.

По информации ведомства, пожар в хуторе Мокросоленый Волгодонского района локализован на площади 51 квадратный метр. Причины произошедшего устанавливаются.

«В доме проживали пять человек (мать, трое детей и бабушка). Во время пожара мать, проснувшись и почувствовав запах дыма, вывела дочь восьми лет из дома и вернулась за остальными детьми. Выйти они уже не смогли. Бабушка покинула дом самостоятельно», — уточнили в МЧС.

Пожарных на место преступление вызвали соседи, когда дом уже полностью был в огне. В тушении пожара от МЧС участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

27 мая при пожаре в жилом доме в Ижевске погибли три человека, среди них один ребенок. Еще пять россиян пострадали, в том числе двое детей. После случившегося в больницу попали двое взрослых и один ребенок.