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При пожаре в доме в российском регионе погиб ребенок и двое взрослых

При пожаре в жилом доме в Ижевске погиб ребенок и двое взрослых

Фото: МЧС Удмуртии

В Ижевске при пожаре в жилом доме погибли три человека, среди них один ребенок. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает РЕН ТВ.

Еще пять россиян пострадали, в том числе двое детей. После случившегося в больницу попали двое взрослых и один ребенок.

ЧП произошло в пятницу днем на улице Колхозной. К настоящему времени пожар локализован на площади 350 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

26 мая в жилом доме на улице Гурьева в подмосковном Раменском произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате ЧП погиб один человек.

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Евгения Куликова
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