Восемь человек пострадали в результате взрыва в Подмосковье

РЕН ТВ: восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Раменском

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 26 мая, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По другим данным, за медицинской помощью обратились семь человек.

О взрыве в пятиэтажке на улице Гурьева стало известно ранее 26 мая. Предварительно сообщалось, что взорвался газ, но позже появилась версия о взрыве телевизора. Официальная причина ЧП пока устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, начавшийся после взрыва пожар охватил площадь 30 квадратных метров. После случившегося прокуратура организовала проверку.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погиб один мужчина. Его личность пока устанавливается.