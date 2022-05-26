Причиной пожара с пострадавшими в Подмосковье оказался телевизор

Причиной пожара в доме в подмосковном Раменском оказался взрыв телевизора

Причиной пожара в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Раменском оказался взрыв телевизора. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

О происшествии стало известно 26 мая. В пресс-службе МЧС России по региону уточнили, что начавшийся после взрыва пожар произошел на площади 30 квадратных метров.

В результате инцидента погиб мужчина, чья личность в настоящее время устанавливается. Позже в сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, что рядом с жилым домом находится много людей. Судя по видеозаписи, взрыв случился на втором этаже.

Ранее в подмосковном Ногинске три человека пострадали при взрыве газа. Уточняется, что баллон с газом взорвался в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома.