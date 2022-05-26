Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Подмосковья

В сети опубликовали видео с места взрыва газа в жилом доме в Раменском

В сети появилась видеозапись с места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Раменском. Ее публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что рядом с жилым домом стоит много людей. Судя по видеозаписи, взрыв газа произошел на втором этаже — из двух окон идет дым. Пожарные уже работают на месте происшествия.

По данным канала, взрыв произошел в доме на улице Гурьева. После взрыва газа начался пожар — огонь перекинулся на этажи выше.

Взрыв газа в Подмосковье произошел в четверг, 26 мая.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице Климова — баллон взорвался в производственному помещении на первом этаже пятиэтажного дома. Тогда пострадали три человека, несущие конструкции здания не были повреждены.