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Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

В подмосковном Раменском произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В подмосковном Раменском произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме на улице Гурьева. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, газ взорвался на втором этаже жилого дома. После этого вспыхнул пожар, огонь перекинулся на верхние этажи многоэтажки.

Сведений о пострадавших пока не поступало. К месту происшествия в Подмосковье направились пожарные и спасательные службы.

В апреле в квартире жилого дома на улице Габишева в Казани произошел взрыв. По словам очевидцев, умер мужчина, который проживал один в квартире на девятом этаже.

Предполагается, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового оборудования.

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Анна Щербакова
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