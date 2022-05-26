Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб человек

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Раменском погиб один человек

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости»

При взрыве в жилом доме в подмосковном Раменском погиб один человек. Об этом сообщaeт РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Гурьева. По предварительным данным, на втором этаже жилого дома взорвался газ. После чего начался пожар, огонь перекинулся на верхние этажи многоэтажки. В то же время, СМИ сообщают, что дом не был газифицирован. Причина взрыва устанавливается.

Telegram-канал SHOT пишет, что погиб один мужчина. Спасено десять человек, из них трое детей. Информация о пострадавших уточняется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ обратилось к России после заявления о десятках тонн плутония на ЗАЭС
Незнакомка спасла день рождения оставшегося без подарка четырехлетнего мальчика
Лавров опроверг получение плана по мирному урегулированию с Украиной от Италии
Медведев вышел в третий круг «Ролан Гарроса»
При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб человек
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Подмосковья
Телеканал «Пятница!» назвал шуткой шоу «Отсидевшая в 16»
Стало известно о черном списке вооружений НАТО для Киева
Назван самый модный принт 2022 года
Россиянам предрекли уменьшение ипотечных ставок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.