При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб человек

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Раменском погиб один человек

При взрыве в жилом доме в подмосковном Раменском погиб один человек. Об этом сообщaeт РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Гурьева. По предварительным данным, на втором этаже жилого дома взорвался газ. После чего начался пожар, огонь перекинулся на верхние этажи многоэтажки. В то же время, СМИ сообщают, что дом не был газифицирован. Причина взрыва устанавливается.

Telegram-канал SHOT пишет, что погиб один мужчина. Спасено десять человек, из них трое детей. Информация о пострадавших уточняется.

