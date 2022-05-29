Шольц рассказал об отношении германского бизнеса к санкциям против России

Канлер ФРГ Шольц: бизнес и промышленность Германии поддерживают санкции против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важной поддержку германскими компаниями принятых Берлином ограничительных мер против России, пишет ТАСС со ссылкой на его выступление на международной Ганноверской промышленной ярмарке.

По словам политика, выставка проходит на фоне специальной операции России на Украине. «В этой связи очень важно знать, что бизнес, промышленность поддерживают меры, которые мы приняли», — рассказал канцлер об отношении германских предпринимателей к санкциям. По словам Шольца, ограничительные меры должны убедить Москву прекратить спецоперацию.

По мнению политика, кризис на Украине и ситуация с поставками энергоносителей продемонстрировали важность экономической трансформации.

Ранее Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина немедленно установить перемирие на Украине. Европейские лидеры настаивают на выводе российских войск с территории Украины. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля.