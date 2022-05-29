Стюардесса встала на руки в мини-юбке и удивила пользователей сети

Бортпроводница в мини-юбке сделала стойку на руках и восхитила пользователей сети

Бортпроводница сделала стойку на руках на борту самолета и вызвала удивление пользователей сети. Снимок публикует Instagram-аккаунте, освещающем досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре стюардесса сделала акробатический трюк — встала на руки и согнула одну ногу в колене, упершись второй в багажную полку. Девушка одета в фирменную униформу, состоящую из белой рубашки, красной мини-юбки и черных туфель на каблуке.

Подписчики сообщества оценили задумку бортпроводницы и оставили восхищенные комментарии под постом. «Впечатляет», «Вы великолепно выглядите», «Я давно не видел таких красивых ног», «Это по-настоящему прелестное фото», «Похоже, что я всегда летаю не на тех авиалиниях», — написали они.

Ранее в мае российская бортпроводница, работающая в бизнес-авиации, раскрыла реальную зарплату стюардесс. Так, по словам девушки, помимо окладной части она получает суточные в размере от 50 до 100 евро.