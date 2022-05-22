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Российская бортпроводница частного самолета раскрыла реальную зарплату стюардесс

Стюардесса бизнес-джета рассказала, что зарабатывает в среднем пять тысяч евро в месяц

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская бортпроводница, работающая в бизнес-авиации, рассказала, что в среднем она и ее коллеги зарабатывают пять тысяч евро в месяц. Свою зарплату девушка раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Стюардесса Юлия также уточнила, что помимо зарплаты она получает суточные в размере от 50 до 100 евро, обычно этого хватает на ужин в одном из европейских ресторанов. «График: две недели работаешь, две — отдыхаешь», — пояснила девушка.

Она добавила, что время между полетами бортпроводницы частных самолетов чаще всего проводят на пляже, шопинге или на экскурсиях. При этом в контрактах стюардесс прописано, что заселять их необходимо в отели не ниже категории четыре звезды, но, поскольку многие поездки происходят спонтанно, девушки часто попадают в пятизвездочные гостиницы.

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«Никогда не забуду, как наши бизнесмены прилетели на Бали, и мы провели две недели на роскошной вилле по соседству, купаясь и загорая!» — поделилась собеседница издания.

Кроме того, Юлия рассказала, что, несмотря на высокий заработок, стюардессы часто соглашаются на фриланс и подработки. «Обычно это рейсы, которые необходимо выполнить оперативно в ближайшие дни или даже часы. При этом день и время вылета, а также число пассажиров, их предпочтения по питанию могут постоянно меняться», — заключила бортпроводница.

Ранее стюардесса раскрыла шансы персонала бизнес-джетов выйти замуж или стать любовницами олигархов. Юлия поделилась, что такие случаи «можно пересчитать по пальцам», и бортпроводницы должны понимать, что они обслуживающий персонал.

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Марк Успенский
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